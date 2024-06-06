Украинские вертолеты оснащаются западными бортовыми комплексами обороны

Иллюстративное изображениеЗападная транснациональная компания Hensoldt со штаб-квартирой в ФРГ заявила о продолжающихся работах по оснащению украинских вертолетов комплексами бортовой противоракетной обороны AMPS, включающими в свой состав средства обнаружения и самозащиты.