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Украинские вертолеты оснащаются западными бортовыми комплексами обороны

Украинские вертолеты оснащаются западными бортовыми комплексами обороны

Иллюстративное изображениеЗападная транснациональная компания Hensoldt со штаб-квартирой в ФРГ заявила о продолжающихся работах по оснащению украинских вертолетов комплексами бортовой противоракетной обороны AMPS, включающими в свой состав средства обнаружения и самозащиты.

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