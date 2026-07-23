Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Предприятия Смоленской области поддерживают многодетные семьи дополнительными выплатами и отпусками

Предприятия Смоленской области поддерживают многодетные семьи дополнительными выплатами и отпусками

Смолянам рассказали о программе корпоративных мер поддержки работников с детьми. На сегодняшний день 166 предприятий и организаций Смоленской области присоединились к региональному демографическому стандарту.

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