"Проблемы с наркотиками": Аргентинский журналист поделился эмоциями от поездки в зону СВО

Себастьян Сальгадо рассказал РИА Новости, что солдаты ВСУ оставляют на своих позициях следы употребления наркотиков и алкоголяАргентинский журналист Себастьян Сальгадо, побывавший в зоне проведения специальной операции, рассказал об увиденном.