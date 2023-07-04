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"Проблемы с наркотиками": Аргентинский журналист поделился эмоциями от поездки в зону СВО

"Проблемы с наркотиками": Аргентинский журналист поделился эмоциями от поездки в зону СВО

Себастьян Сальгадо рассказал РИА Новости, что солдаты ВСУ оставляют на своих позициях следы употребления наркотиков и алкоголяАргентинский журналист Себастьян Сальгадо, побывавший в зоне проведения специальной операции, рассказал об увиденном.

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