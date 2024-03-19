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Спички - не игрушка

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США хотят договориться с Россией перед походом на Китай. Компании ЕС бегут от "старушки" за океан

США хотят договориться с Россией перед походом на Китай. Компании ЕС бегут от "старушки" за океан

В США всё чаще начинают раздаваться разумные голоса! Дэвид Сакс, американский миллиардер, высказал мнение о необходимости изменений в подходе к отношениям с Россией с целью предотвращения глобального конфликта.

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