Оценены перспективы ВСУ в боях за Покровск

Военный эксперт Евгений Норин: бои за Покровск осложнят логистику ВСУ в Донбассе Начало боев за Покровск будет означать, что снабжение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), укрепившейся в Донбассе, будет неизбежно деградировать.