Оценены перспективы ВСУ в боях за Покровск

Военный эксперт Евгений Норин: бои за Покровск осложнят логистику ВСУ в Донбассе Начало боев за Покровск будет означать, что снабжение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), укрепившейся в Донбассе, будет неизбежно деградировать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии