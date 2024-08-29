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Оценены перспективы ВСУ в боях за Покровск

Оценены перспективы ВСУ в боях за Покровск

Военный эксперт Евгений Норин: бои за Покровск осложнят логистику ВСУ в Донбассе Начало боев за Покровск будет означать, что снабжение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), укрепившейся в Донбассе, будет неизбежно деградировать.

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