Der Spiegel: приход Трампа к власти в США стал началом конца Запада

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США ознаменовала начало новой эпохи. Западный либерально-демократический блок разобщился и утратил лидерскую позицию, сообщил немецкий журнал Der Spiegel.
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