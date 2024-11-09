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Der Spiegel: приход Трампа к власти в США стал началом конца Запада

Der Spiegel: приход Трампа к власти в США стал началом конца Запада

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США ознаменовала начало новой эпохи. Западный либерально-демократический блок разобщился и утратил лидерскую позицию, сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

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