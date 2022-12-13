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Малкин забил 79-й победный гол в НХЛ и вышел на 2-е место в истории «Питтсбурга», опередив Ягра

Евгений Малкин забил 79-й победный гол в НХЛ. Форвард «Питтсбурга» принес своей команде победу над «Далласом» (2:1) в регулярном чемпионате, отличившись на 60-й минуте.

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