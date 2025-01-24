Парапсихология. Неординарные таланты.

Поэтому некоторые танцующе позволяют себе стоять на раскаленных углях по несколько секунд неподвижно или идти не спеша. Когда тепловая активность предмета значительно больше тепловой активности кожи человека кожа принимает температуру предмета, например, при прикосновении к металлу. Когда же тепловая активность предмета значительно меньше, то температура кожи почти не меняется. Воспользуемся формулой для подсчета изменения температуры поверхности тел при соприкосновении. Если принять, что температура углей 600?С, тепловая активность 100 единиц, а тепловая активность кожи человека 1500 единиц, то в результате расчета получим, что увеличение температуры кожи за несколько секунд соприкосновения с углем составит 35, следовательно, общая температура достигнет 72 С. Эксперимент подтвердил расчеты. Сотрудником Института плазменной физики им. Макса Планка (ФРГ) Ф. Каргером был проведен показательный эксперимент. Его участниками стали аборигены островов Фиджи в Тихом океане. Перед началом ритуального танца огня ученый нанес на подошвы одного из танцоров слой краски – индикатора, чувствительной к изменениям температуры. Этой же краской он покрыл и куски базальта, по которым ходили участники церемонии. По цветовым изменениям индикатора Каргер установил, что максимальная температура камней в местах соприкосновения с подошвами танцоров составляла около 330?С, цвет же окрашенных ступней участника церемонии в самые критические моменты соответствовал температуре 83 С. Выходит, что раскаленные угли охлаждаются под ступнями огнеход до умеренных температур, близких к порогу безопасности. Если наблюдать за огнепроходцем, то можно увидеть, что за ним остаются темнеющие следы. Свечение гаснет лишь в тонком поверхностном слое угля, и темный след снова возгорается, как только нога переступает на другое место. В ритуале хождения по огню обязательно выполняются следующие правила приготовления угля: его дробят на небольшие, примерно одинаковые по размеру, угли; в углях не должно быть предметов с высокой тепловой активностью, например, металлических, поскольку соприкосновение с ними, согласно законам теплофизики, непременно вызовет ожог.

Юрий Ильинов

Связь между физическим и психическим. Сразу же после эксперимента Каргер положил на один из камней кусочек затвердевшей кожи. Через несколько секунд кусочек кожи обуглился. Исследователь пришел к выводу, что наряду с чисто физическими законами при хождении по огню действуют и законы человеческой психики. Но их механизм на сегодняшний день разгадан еще не до конца. Профессор Арнаудов (Россия) и доктор Горвалова (Болгария) считают, что это явления вполне объяснимо на основе физиологического учения академика И. Павлова о высшей нервной деятельности. Абсолютная уверенность человека в том, что он не получит ожогов, плюс быстрый танец, когда ноги едва касаются углей, - вот секрет хождения по огню. О человеческой силе самовнушения говорит и американский антрополог С. Кейн. Он считает, что поразительные способности людей ходящих по огню являются классическим примером преобладания силы самовнушения над нервными раздражительными процессами. При этом происходит сжатие кровеносных сосудов в ногах, что вызывает сокращение кровообмена (говоря языком физики, уменьшается тепловая активность кожи). Это соответствует субъективным ощущениям участников танцев на огне. Когда болгарскую нестинарку Невену спросили, как ей удается по 2-3 раза за вечер показывать свое искусство, она ответила: «Сама не знаю. Едва заиграет музыка, мне кажется, что кровь уходит из моих ног, ступни деревенеют, и сама я, как во сне, лечу над красной землей». Вероятно, у Невены за многие годы хождения по огню уже выработано определенное поведение и предварительный психологический настрой ей уже не нужен. Психологический же настрой перед огнехождением включает в себя танцы, пение, а также контакт с сильной личностью, например, прикосновение или просто присутствие мага, жреца, священника. Настрой сильной личности на огнеходцев может быть совершенно незаметным для окружающих, и порой даже не осознается самими участниками действия. Танец и пение очень быстро увлекают участника действия, и та скованность, с которой он ступает на раскаленные угли, моментально проходит. Почему же происходят ожоги? Это лишь свидетельство того, что в силу каких-то причин произошли изменения в психике человека, в его настрое. В результате чего резко увеличивается тепловая активность кожи, следствием этого и является ожог. Ожог также может случиться из-за некачественного приготовления углей, или случайного попадания в угли каких-либо металлических предметов. Рассматривая феномен огнеходства, мы лишний раз убеждаемся в том, что физические и психические резервы человеческого организма весьма велики. И специальной тренировкой каждый из нас может достичь незаурядных результатов, которые будут приводить в удивление многих людей. Выходит, что человек сам по себе является еще далеко плохо изученным «феноменом» , этот «феномен» создан природой. Изучая же человека, мы всего-навсего изучаем природу. Наше же сознание и желания творят многие чудеса. И, поверьте мне, о многих из этих чудес мы еще просто не знаем и даже не догадываемся. Многое из этого откроется человеку в дальнейшей его эволюции. Но следует сказать, что природой все в человеке уже заложено, и, говоря об эволюции человека, я говорю лишь о том, что человеку просто предстоит все это открыть в себе. Мной уже говорилось и не раз, что у человечества достаточно силы, чтобы произвести в нашем мире и не только в нашем мире, но и во Вселенной, любые изменения. И эта сила заключена в сознании человека. Надо очень бережно хранить бесконечность в своих ладонях и ценить вечность в каждой минуте, поскольку мы – часть великой голограммы. Творения, которая и есть самость каждого из нас. На сколько каждый из нас пожелает раскрыться в этой жизни, настолько он и откроется.