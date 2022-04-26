Держсекретар Ентоні Блінкен на слуханнях у сенатському Комітеті з міжнародних справ Блінкен: Путін не хоче серйозних переговорів з Україною Голова зовнішньополітичного відомства США не вірить у настрій Путіна на дипломатичну взаємодію з Києвом Виступаючи у вівторок у сенатському Комітеті з міжнародних справ, держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що «досі ми не бачили жодних ознак того, […] Сообщение Блінкен: Путін не хоче серйозних переговорів із Україною появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.