Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Волонтер рассказал, как помогал пострадавшим в теракте у «Крокус Сити холла»

Волонтер рассказал, как помогал пострадавшим в теракте у «Крокус Сити холла»

На месте теракта в концертном зале «Крокус Сити холл» в подмосковном Красногорске находятся активисты из организации «Волонтерская рота», они помогают пострадавшим прийти в себя после шока и оказывают нужное содействие медикам.

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