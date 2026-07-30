Брянское УФАС пресекло рекламу банкротства с «громкими» обещаниями

Реклама услуг по банкротству вводила потребителей в заблуждение, обещая полное списание долгов без упоминания строгих условий и рисков, таких как ограничения на кредиты и запрет на повторное банкротство в течение пяти лет.
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