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Новости Брянска

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Брянское УФАС пресекло рекламу банкротства с «громкими» обещаниями

Брянское УФАС пресекло рекламу банкротства с «громкими» обещаниями

Реклама услуг по банкротству вводила потребителей в заблуждение, обещая полное списание долгов без упоминания строгих условий и рисков, таких как ограничения на кредиты и запрет на повторное банкротство в течение пяти лет.

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