Nissan, которая увольняет тысячи сотрудников и сокращает производство, улучшила положение: акции заметно выросли

Акции Nissan Motor подскочили почти на 21% во вторник, 12 ноября, после того, как компания Effissimo Capital Management приобрела долю в японском автопроизводителе, который в последнее время столкнулся со сложностями.
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