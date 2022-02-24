На стадионе «Бетиса» включили «Имперский марш» при представлении «Зенита»

Футбол , 24 фев, 23:54 0 Стартовый состав «Зенита» на стадионе «Бетиса» объявили под «Имперский марш» Работники стадиона «Бетиса» в Севилье включили «Имперский марш» из серии фильмов «Звездные войны» во время объявления стартового состав петербургского «Зенита» на ответный матч Лиги Европы Футболисты «Зенита» (Фото: ТАСС) Стартовый состав петербургского «Зенита» перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом» объявили под аккомпанемент «Имперского марша» из кинофильма «Звездные войны».