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«Почта России» запустила на Ямале услугу «Защита посылок»

«Почта России» запустила на Ямале услугу «Защита посылок»

На Ямале почтовики усилили гарантии для отправителей, внедрив сервис «Защита посылок». Жители ЯНАО могут оформить страховку сроков доставки для посылок 1-го класса и тарифа «Стандарт», рассказал директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев.

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