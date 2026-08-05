«Почта России» запустила на Ямале услугу «Защита посылок»

На Ямале почтовики усилили гарантии для отправителей, внедрив сервис «Защита посылок». Жители ЯНАО могут оформить страховку сроков доставки для посылок 1-го класса и тарифа «Стандарт», рассказал директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев.