Блинкен во время беседы с Чавушоглу заявил о важности единства НАТО

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен совершил телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, во время которого отметил важность единства Североатлантического альянса в вопросе российской СВО на Украине.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен совершил телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, во время которого отметил важность единства Североатлантического альянса в вопросе российской СВО на Украине.
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