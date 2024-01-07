Российская система ПВО сбила штурмовик и истребитель воздушных сил Украины

В зоне СВО за прошедшие сутки были сбиты два самолета воздушных сил Украины. Также система противовоздушной обороны перехватила 14 реактивных снарядов HIMARS и «Ураган», шесть противокорабельных ракет «Нептун» и уничтожила 38 украинских дронов.