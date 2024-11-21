Баскетболист «Зенита» Бэйкон: американцы имеют неправильное представление о России

Спортсмен порекомендовал Санкт-Петербург к посещению Американский баскетболист петербургского «Зенита» Дуэйн Бэйкон в интервью «Okko Спорт» на странице во «ВКонтакте» развеял мифы граждан Соединенных Штатов о России.
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