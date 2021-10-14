Россия сняла запрет на въезд 158 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана

Россия сняла введенный ранее запрет на въезд в страну 158 тысяч граждан Узбекистана. Об этом сообщает 14 октября пресс-служба посольства Узбекистана со ссылкой на заявление первого заместителя министра внутренних дел России, генерал-полковника Александра Горового.