Россия сняла запрет на въезд 158 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана

Россия сняла введенный ранее запрет на въезд в страну 158 тысяч граждан Узбекистана. Об этом сообщает 14 октября пресс-служба посольства Узбекистана со ссылкой на заявление первого заместителя министра внутренних дел России, генерал-полковника Александра Горового.
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