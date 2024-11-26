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Закон, порядок, государство

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В Ростовской области автоинспекторы провели экскурсию для юидовцев

В рамках образовательной программы для юных инспекторов движения школы № 24 города Ростова-на-Дону сотрудники отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Ростову-на-Дону организовали увлекательную экскурсию, посвященную службе и деятельности дорожной полиции.

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