Правительство России утвердило стратегию культурной политики до 2030 года

Правительство России одобрило Стратегию государственной культурной политики, рассчитанную до 2030 года, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии