Западные СМИ: у Великобритании нет плана по защите своей территории или подготовке к масштабной войне

Британский телеканал Sky News, проведя собственный анализ текущего состояния ВС Великобритании и документов Минобороны, пришел к выводу, что у правительства Соединенного Королевства нет плана по защите своей территории или какого-либо другого плана по подготовке государства к полномасштабной войне.
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