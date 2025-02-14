Вице-президент США допустил, что сделка по Украине шокирует многих

Global Look Press/CNP/AdMedia Сделка, заключенная в результате переговоров России и США по урегулированию украинского конфликта, многих шокирует, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью газете The Wall Street Journal.
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