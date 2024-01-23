Капремонт котельной в поселке Янгель Нижнеилимского района обойдется в 12 млн рублей

В 2024 году в поселке Янгель Нижнеилимского района капитально отремонтируют котельное оборудование. Средства на эти цели выделены из областного бюджета в размере 12,3 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии