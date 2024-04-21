РНК-вакцина нового поколения: прорыв в борьбе с вирусами?

Может ли одна инъекция стать ключом к пожизненному иммунитету от гриппа или COVID? Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде, возможно, приблизились к ответу на этот вопрос, представив революционную РНК-вакцину, способную нейтрализовать любой штамм вируса.