Свердловский борец с коррупцией Дьяков мог дать показания на офицеров ФСБ

Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков, арестованный по обвинению во взятке, мог дать показания на двух высокопоставленных сотрудников регионального УФСБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии