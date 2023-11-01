В Японии для борьбы с дикими животными начали использовать роботов-волков

В Японии по всей стране установили около 200 волков-роботов со светящимися красными глазами и динамиками с устрашающими звуками компании Ohta Seiki для борьбы со вторжениями диких животных на частную собственность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии