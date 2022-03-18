Хави: «Барса» подошла к «Реалу» в хороший момент, но это ничего не значит – будет сложно. Мы верим в то, что делаем»

Хави высказался об игре с «Реалом» после победы над «Галатасараем» в Лиге Европы. «Матч с «Галатасараем» был важен.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх