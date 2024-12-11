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США планируют усилить санкции против экспорта нефти из России

США планируют усилить санкции против экспорта нефти из России

США планируют усилить санкции против экспорта нефти из России Татьяна АрестоваЭкспорт нефти из России может подвергнуться новым санкциям со стороны США.

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