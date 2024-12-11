США планируют усилить санкции против экспорта нефти из России Татьяна АрестоваЭкспорт нефти из России может подвергнуться новым санкциям со стороны США.
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