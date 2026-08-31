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«Ведь точно знала, что убивает»: россиян шокировала 24-летняя подозреваемая в подрыве авто военного в Петербурге

«Ведь точно знала, что убивает»: россиян шокировала 24-летняя подозреваемая в подрыве авто военного в Петербурге

Телеканал "78" Точнее, шок вышел «двухфазный». Многие даже не поверили, что 24-летняя, которую подозревают в том, что заложила СВУ под машину, не с Украины.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Валерий Кривошеев
Валерий Кривошеев

А что же не орут блаженные, про мигрантов? Очередной, тысячный раз преступницей оказалась немигрантка? Где вселенские визги? Куда девались любители беложопых? Вот и бледножопые из Германии практически объявляют нам войну. И Президент встречается с лидерами среднеазиатских государств. Уроды!!!

Профиль пользователя Михаил Синицын
Михаил Синицын

А у нас что нет агентов.Найти и замочить.Смертная казнь необходима.И не только для мелких террористов одиночек.Чем лучше генералы разворовавшие всю армию по вине которых погибли даже не сотни бойцов на передовой.

Профиль пользователя TramPamPam
TramPamPam

Не ищите первопричину у украинских спецслужб! Не все россияне такие, как она. Первопричина находится в российской либерде, которая вся кормиться с рук запада и олигархов. Именно российская либерда засрала таким людям мозги и особенно подрастающему поколению... Подложила и улетела 26го, а подорвали 27-го. Кто?! Тут как минимум ещё двое... Кто-то приглядывал 26го, а кто-то 27го...