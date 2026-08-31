«Ведь точно знала, что убивает»: россиян шокировала 24-летняя подозреваемая в подрыве авто военного в Петербурге

Телеканал "78" Точнее, шок вышел «двухфазный». Многие даже не поверили, что 24-летняя, которую подозревают в том, что заложила СВУ под машину, не с Украины.
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А что же не орут блаженные, про мигрантов? Очередной, тысячный раз преступницей оказалась немигрантка? Где вселенские визги? Куда девались любители беложопых? Вот и бледножопые из Германии практически объявляют нам войну. И Президент встречается с лидерами среднеазиатских государств. Уроды!!!
А у нас что нет агентов.Найти и замочить.Смертная казнь необходима.И не только для мелких террористов одиночек.Чем лучше генералы разворовавшие всю армию по вине которых погибли даже не сотни бойцов на передовой.
Не ищите первопричину у украинских спецслужб! Не все россияне такие, как она. Первопричина находится в российской либерде, которая вся кормиться с рук запада и олигархов. Именно российская либерда засрала таким людям мозги и особенно подрастающему поколению... Подложила и улетела 26го, а подорвали 27-го. Кто?! Тут как минимум ещё двое... Кто-то приглядывал 26го, а кто-то 27го...
Пора её кончять
Поддерживаю! Террористам только смертная казнь! Но пока в Думе у нас полно идиотов и воров смертную казнь не вернут!
Срочно вводить смертную казнь. Только это может остановить придурков, для них только деньги имеют значение, тем более если совсем нет мозгов
До чего ж проворные эти хохлухи, с утра бомбу заложила, вечером борщ наварила. КГБ не угонится, поэтому и написали, что её уже нет