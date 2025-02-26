Спутники запечатлели огромный китайский беспилотник WZ-9 Divine Eagle

Китайский реактивный двухфюзеляжный беспилотник WZ-9 Divine Eagle на авиабазе Ледонг / © Planet Labs Появление WZ-9 Divine Eagle на авиабазе стратегически важного острова Хайнань в северной части Южно-Китайского моря как минимум с 4 декабря 2024 года указывает на то, что аппарат, который создавали с 2015-го, в рабочем состоянии.
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