Известная когда-то в Советском Союзе и России, а затем после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины бежавшая в Израиль и на Кипр певица Алла Пугачева высказала в социальных сетях свое “непредвзятое” мнение о результатах двенадцатого сезона шоу “Голос” на Первом канале ТВ РФ .
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