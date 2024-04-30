Алла Пугачева не согласилась ни с итогами шоу “Голос”, ни с проигрышем Русских

Известная когда-то в Советском Союзе и России, а затем после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины бежавшая в Израиль и на Кипр певица Алла Пугачева высказала в социальных сетях свое “непредвзятое” мнение о результатах двенадцатого сезона шоу “Голос” на Первом канале ТВ РФ .