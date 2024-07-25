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Царьград

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В Ростовской области силовики по видео нашли подростков, сжигавших иконы

В Ростовской области силовики по видео нашли подростков, сжигавших иконы

Молодые люди сами фиксировали свои действия и публиковали их в сети.Полицейские в Ростовской области организовали проверку после того, как в сети появилось видео, на котором неизвестные подростки сжигали православные иконы.

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