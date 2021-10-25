Мировое обозрение

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Политолог Корнейчук: Зеленскому придется унижаться и просить у Путина прямые поставки газа

Политолог Корнейчук: Зеленскому придется унижаться и просить у Путина прямые поставки газа

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Политолог Дмитрий Корнейчук заявил в эфире телеканала "НАШ", что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется "унижаться" и поехать на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным из-за дефицита газа в стране.

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