Политолог Корнейчук: Зеленскому придется унижаться и просить у Путина прямые поставки газа

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Политолог Дмитрий Корнейчук заявил в эфире телеканала "НАШ", что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется "унижаться" и поехать на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным из-за дефицита газа в стране.