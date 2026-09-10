БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ВСУ угодили в большой «котёл» на Харьковском направлении

ВСУ угодили в большой «котёл» на Харьковском направлении

Роман КАТЕРИНЧУК   Западные и украинские военные эксперты бьют тревогу: около двух тысяч боевиков ВСУ оказались в окружении на Харьковском направлении.

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Новый комментарий от пользователя
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Caltarизменено

Хотелось бы верить, что всё так и есть, а то помнится в прошлом году, когда рассказывали о "взятии под контроль Купянска" тоже писали об окружении полторы тысячи укропов...
Но как оказалось Купянск всё ещё не наш, да и "окружённые укропы куда-то испарились. И больше вообще на эту тему стараются не говорить.
Пока не прекратится враньё, надо всё перепроверять или хотя б подождать некоторое время и потом говорить/писать про это.