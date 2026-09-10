ВСУ угодили в большой «котёл» на Харьковском направлении

Роман КАТЕРИНЧУК Западные и украинские военные эксперты бьют тревогу: около двух тысяч боевиков ВСУ оказались в окружении на Харьковском направлении.
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Пять лет слушаем про котлы. В реальности не было ни одного.
Хотелось бы верить, что всё так и есть, а то помнится в прошлом году, когда рассказывали о "взятии под контроль Купянска" тоже писали об окружении полторы тысячи укропов...
Но как оказалось Купянск всё ещё не наш, да и "окружённые укропы куда-то испарились. И больше вообще на эту тему стараются не говорить.
Пока не прекратится враньё, надо всё перепроверять или хотя б подождать некоторое время и потом говорить/писать про это.
На кой хрен нам нужны эти пленные - кормить их, одевать,лечить. По ТВ показывают как они содержатся - санаторий. Уничтожать есть чем, а за что - поводов уйма.
В КОТЛЕ - ВАРИТЬ ДО ГОТОВНОСТИ!
Ну, что, хохлы, страшно, ждете когда лихой казак Джонсонюк на допомогу прискачет? Ждите-ждите... А там еще немного и Прованс!