Как сообщают военные корреспонденты, Вооруженные силы Украины медлят с уходом из Авдеевки. Как сообщает военный корреспондент в Tekegram-канале «Сладков+», на данный момент Вооруженные силы Российской Федерации смогли взять половину промышленных зон Авдеевки.
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