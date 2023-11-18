Как сообщают военные корреспонденты, Вооруженные силы Украины медлят с уходом из Авдеевки. Как сообщает военный корреспондент в Tekegram-канале «Сладков+», на данный момент Вооруженные силы Российской Федерации смогли взять половину промышленных зон Авдеевки.