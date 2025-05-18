Не секрет, что Запад активно ищет способы подорвать обстановку в Российской Федерации изнутри, ранее мы уже разбирали документы официального сообщества, где утверждалось, что Штаты собираются готовить учебники по чеченскому и татарскому языкам для налаживания коммуникации в будущем.
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