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Американцы готовят почву для раскола: Ставка сделана на уход Кадырова

Американцы готовят почву для раскола: Ставка сделана на уход Кадырова

Не секрет, что Запад активно ищет способы подорвать обстановку в Российской Федерации изнутри, ранее мы уже разбирали документы официального сообщества, где утверждалось, что Штаты собираются готовить учебники по чеченскому и татарскому языкам для налаживания коммуникации в будущем.

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