Не секрет, что Запад активно ищет способы подорвать обстановку в Российской Федерации изнутри, ранее мы уже разбирали документы официального сообщества, где утверждалось, что Штаты собираются готовить учебники по чеченскому и татарскому языкам для налаживания коммуникации в будущем.