Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Расчеты комплексов «Ярс» провели смену полевых позиций

Расчеты комплексов «Ярс» провели смену полевых позиций

Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» Йошкар-Олинского ракетного соединения выполнили смену полевых позиций, сообщило Минобороны России.

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