WhatsApp разрешил авторизоваться по электронной почте. Это еще один способ вдобавок к СМС

WhatsApp выпустил обновление, которое позволяет пользователям мессенджера привязывать свою учетную запись к адресу электронной почтыТеперь аутентификация в мессенджере возможна через подтверждение по электронной почте вместо СМС-сообщений — эта функция появилась в версии 23.