WhatsApp разрешил авторизоваться по электронной почте. Это еще один способ вдобавок к СМС

WhatsApp выпустил обновление, которое позволяет пользователям мессенджера привязывать свою учетную запись к адресу электронной почтыТеперь аутентификация в мессенджере возможна через подтверждение по электронной почте вместо СМС-сообщений — эта функция появилась в версии 23.
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