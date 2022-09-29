Bahh Tee & Turken - Мужчины тоже плачут (Премьера клипа)

Продакшн: LOTUS FILM Режиссёр, Продюсер - Рустам Романов @rustamromanov.ru Оператор, Монтаж - Антон Тихонов @anthony_tosh Директор площадки - Михаил Ковшарев Стилист - Татьяна Денисова @denisovaya Стилист (дети) - Мария Шустова @brainabsence Мэйк Ап, Визажист - Ксения Мишкина Мэйк Ап, Визажист (дети) - Мария Степанова Фокуспулер - Валерий Орешников Гафер - Евгений Колпаксиди Кей-грип - Мукимджан Назаров Осветитель - Алексей Сучков Цветокоррекция - Максим Миронов Кастинг - Дмитрий Боханов Главный герой - Егор Заховаев АМС: Антон Петров Игорь Коваленко Роман Киле Сая Румянцева Дарья Дубова Анна Клюкова Дарья Иванова Дети: Габриела Гафар Немцов Артем Шаруиф Адам Стерин Владимир Гулко Кирилл Мущак Максим Слова, музыка – Bahh Tee Sound – Lotus Sound Studio Prod.
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