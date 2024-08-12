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Царьград

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"На колени!" – В Киеве похоронная процессия погибших солдат ВСУ отметилась скандалом

"На колени!" – В Киеве похоронная процессия погибших солдат ВСУ отметилась скандалом

В столице Украины на похоронной процессии павших солдат ВСУ ведущий в микрофон приказал прохожим стать на колени.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Чем больше сдадим трупиков укропатриотив,тем лучше и легче будет потом дышать.
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12 час.

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