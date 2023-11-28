Новую большую развязку построят в Краснодарском крае

Новую большую развязку построят в Краснодарском краеФКУ «Черноморье» приступило к сооружению первых конструкций транспортной развязки в поселке Верхнебаканский, в месте слияния двух федеральных трасс ‒ А-146 Краснодар – Верхнебаканский и А-290 Новороссийск – Керчь.