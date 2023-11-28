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Живая Кубань

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Свежие комментарии

  • Галина Светлая
    Это война к сожалению.Что там было на самом деле узнаем позже.Танк ВСУ атаковал...
  • Галина Светлая
    Как вы правы.Разучились летать...
  • Россиянин
    Ну так надо бы возродить самолет-парту У2. Спорим, что даже асы на СУ57 мечтают полетать на этом самолетике. Тихоходн...Разучились летать...

Новую большую развязку построят в Краснодарском крае

Новую большую развязку построят в Краснодарском крае

Новую большую развязку построят в Краснодарском краеФКУ «Черноморье» приступило к сооружению первых конструкций  транспортной развязки в поселке Верхнебаканский, в месте слияния двух федеральных трасс ‒ А-146 Краснодар – Верхнебаканский и А-290 Новороссийск – Керчь.

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