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Обращение Раиса Республики Татарстан Р.Н. Минниханова по случаю проведения русского народного праздника Каравон

Дорогие татарстанцы! Сердечно поздравляю Вас с русским народным праздником Каравон! По доброй традиции на протяжении веков село Никольское радушно встречает многочисленных гостей из городов и сел Татарстана, самых разных уголков нашей великой страны.

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