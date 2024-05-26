Обращение Раиса Республики Татарстан Р.Н. Минниханова по случаю проведения русского народного праздника Каравон

Дорогие татарстанцы! Сердечно поздравляю Вас с русским народным праздником Каравон! По доброй традиции на протяжении веков село Никольское радушно встречает многочисленных гостей из городов и сел Татарстана, самых разных уголков нашей великой страны.
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