Waymo получила разрешение на коммерческую эксплуатацию беспилотных такси в Ло...

Waymo получила разрешение на коммерческую эксплуатацию беспилотных такси в Лос-Анджелесе и Сан-ФранцискоК концу февраля Комиссия по коммунальным услугам Калифорнии не успела одобрить заявку компании Waymo на осуществление коммерческих перевозок пассажиров с помощью беспилотных такси в отдельных районах Лос-Анджелеса и Сан-Франциско, но срок рассмотрения заявки был продлён на 120 дней, и в новые рамки регуляторам удалось уложиться.