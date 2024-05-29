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  • Александр Свитайло
    Ну и правильно, и нам не мешало бы кое-что передать хуситам, чтобы постреляли по западным целям.... Ведь по логике ев...Tasnim: Иран пере...
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Пора подумать о демонстрационном ядерном взрыве

Пора подумать о демонстрационном ядерном взрыве

Все идет к тому, что США и несколько союзных им стран уже в ближайшее время могут разрешить Киеву использовать западное оружие, включая дальнобойные ракеты, для ударов по объектам, находящимся, скажем так, в международно признанных границах России.

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