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Петросян без ошибок исполнила произвольную программу и завоевала серебро челленджера в Грузии

Петросян без ошибок исполнила произвольную программу и завоевала серебро челленджера в Грузии

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла второе место на челленджере в Грузии. В произвольной программе она чисто исполнила тройной лутц, тройной сальхов, каскад тройной риттбергер — двойной тулуп, секвенцию тройной флип — два двойных акселя, тройной флип, тройной риттбергер.

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