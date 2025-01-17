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В Сочи задержан подозреваемый в хищении почти 170 миллионов из депозитного центра

В Сочи задержан подозреваемый в хищении почти 170 миллионов из депозитного центра

Всего были похищены 168 миллионов рублей, в том числе -ьв иностранной валюте. За несколько дней правоохранителям поступило 18 заявлений о краже из многофункционального депозитарного центра.

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