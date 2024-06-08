Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 307 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Недоумки! На поле боя сыкотно, балаболить будут! Дебилы!Герасимюк: Украин...
  • наталья никифорова
    Демонстрирует Макрон боевой тестостерон....Галльский хвост свой распушил и с апломбом заявил:"что б Россию победить, ...Макрон заявил, чт...
  • Ольга Заварухина
    Ну-ну, Мантурова слушать,  себя не уважать. Сколько он уже открыл новых рубеже, не счесть. Помнится он "брал" новый р...Мантуров назвал в...

Бывший член молодежной банды из Ульяновска: меня воспитывали домашним ребенком

Бывший член молодежной банды из Ульяновска: меня воспитывали домашним ребенком

Как молодежные банды делили Ульяновск между собой, охотились на педофилов и какие качества важны для члена группировки? Своим личным опытом жизни в лихие 2000-е поделился житель Ульяновска, пожелавший сохранить анонимность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх