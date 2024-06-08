Бывший член молодежной банды из Ульяновска: меня воспитывали домашним ребенком

Как молодежные банды делили Ульяновск между собой, охотились на педофилов и какие качества важны для члена группировки? Своим личным опытом жизни в лихие 2000-е поделился житель Ульяновска, пожелавший сохранить анонимность.
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