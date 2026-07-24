Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Вашингтон пытается подрезать крылья нашей беспилотной авиации

Вашингтон пытается подрезать крылья нашей беспилотной авиации

Литиевые войны: Россия теряет нужнейший для СВО металл Фото: Оксана Мамлина/ ТАСС Материал комментируют: Владимир Сапунов   Всеволод Шимов Сотрудничество России по добыче лития с Аргентиной, Боливией и Чили, где находится 54% мировых запасов этого металла, сходит на нет.

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