Вашингтон пытается подрезать крылья нашей беспилотной авиации

Литиевые войны: Россия теряет нужнейший для СВО металл Фото: Оксана Мамлина/ ТАСС Материал комментируют: Владимир Сапунов Всеволод Шимов Сотрудничество России по добыче лития с Аргентиной, Боливией и Чили, где находится 54% мировых запасов этого металла, сходит на нет.