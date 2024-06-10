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Орбан сообщил о победе правящих партий на выборах в Европарламент в Венгрии

Орбан сообщил о победе правящих партий на выборах в Европарламент в Венгрии

Global Look Press/Attila Volgyi/XinHua Правящий в Венгрии альянс Фидес-Христианско-демократическая народная партия одержал победу на выборах в Европарламенте и местных выборах в стране, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Надеюсь, в Венгрии будет стабильно и спокойно. Желаю выдержки и сил, и Орбану, и всем венграм. Сейчас очень сложное время!!!
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15 час.

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